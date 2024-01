Llama a solidarizarse con la resistencia del pueblo argentino

ueda camino por recorrer y batallas a librar por los diputados, la Confederación General del Trabajo y la sociedad civil contra las medidas de erosión al Estado argentino que impulsó el ultra-derechista Javier Milei.

Uno de los apartados de su DNU (decreto de necesidad y urgencia) de más gravedad para los trabajadores ya fue revocado gracias a un amparo solicitado ante la Cámara de Apelaciones del Trabajo. Secciones restantes del irracional decreto se siguen discutiendo en las cámaras, así como la ley ómnibus enviada por el presidente autodenominado anarcocapitalista.

Científicos del Conicet, que está en riesgo de desaparición, urgen con asertivo énfasis a dar freno a todo el DNU, que al seguir vigente permite la libre venta de extensiones enteras de tierras argentinas a las rapaces trasnacionales, incluidas empresas de Elon Musk, de voraz interés por el litio argentino, y de cuya compañía de Internet Starlink Milei hizo mención –cual comercial pagado– en su discurso de toma de posesión, que se tornó en abierto y desvergonzado anuncio de entrega de recursos y sumisión al gran capital.

Los pueblos de Latinoamérica debemos mantener la atención en el acontecer político y solidaridad con la férrea resistencia social en el hermano país austral. La patria grande de Juárez, Bolívar, San Martín y el Che la conformamos todos los latinoamericanos.

Horacio Socolovsky Aguilera

Comenzó la guerra por el agua y se avecinan conflictos fatales, dice

Estamos al borde de una catástrofe humanitaria. El agua se acaba, ya sólo la veremos en las películas. La Conagua anuncia nuevos racionamientos cuando de por sí ya nos llegan unas cuantas gotas, y no todos los días. El Cutzamala está en vías de convertirse en un desierto; sin agua, los hogares son un infierno, montañas de trastes sucios, excusados que no se pueden usar, ropa amontonada en los lavaderos.

La guerra por el agua ha iniciado, no entre países, ni entre ciudades, sino entre personas. El escaso líquido que es distribuido a las casas es absorbido por unas cuantas personas que conectan sus bombas en forma directa a tomas de agua, absorbiendo la que corresponde a los demás habitantes. Las personas me aconsejan: hazlo tú , y no soy capaz de dejar a mis vecinos sin el líquido que les corresponde. Si el gobierno no interviene estos conflictos pueden ser fatales. Conagua debe garantizar que todos recibamos el líquido y desconectar las tomas directas. Hago este llamado a la presidenta municipal de Izcalli, Karla Fiesco, y a la gobernadora del estado de México, Delfina Gómez.

Emilio Vivar Ocampo