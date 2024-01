▲ El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y la vicepresidenta Karin Herrera (ambos al centro), posan con líderes indígenas después de una ceremonia maya celebrada en su honor en el sitio arqueológico de Kaminaljuyú, en la ciudad de Guatemala. En otro asunto, la jueza penal Wendy Coloma ordenó la libertad inmediata del ex ministro de Gobernación David Napoleón Barrientos, con el argumento de que no encontró indicios de los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes por no usar la fuerza policial para desalojar a los manifestantes que pedían la renuncia de la fiscal Consuelo Porras, informó el diario La Hora. Foto Afp