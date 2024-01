Jorge Caballero

Miércoles 17 de enero de 2024, p. 7

En un remoto pueblo argentino dos hermanos encuentran a un hombre infectado por el demonio a punto de parir el mal. Los protagonistas, al tratar de parar la maléfica concepción que se avecina, lo único que consiguen es diseminar el mal y propagar caos. Esta es la historia de la cinta Cuando acecha la maldad, dirigida por Demián Rugna, cuyo desenlace podrá despejarse a partir de este fin de semana, porque este thriller desembarca en la cartelera comercial con 500 copias en México.

En entrevista con La Jornada, Demián Rugna nos cuenta el germen de esta historia que llena de un terror innombrable: Al inicio, cuando escribí el guion, no estaba del todo convencido. Lo hice de una forma muy instintiva; aposté a un tipo de terror que es más de sumergir y llevar a través de un viaje escabroso, no únicamente una película de sustos y miedo. Al terminarla me di cuenta que iba a ser muy difícil producirla porque, como en todos mis guiones, soy un convencido de que los hago para que se conviertan en películas que trasciendan y, a la vez, estoy convencido que nunca sucede eso. Eso sí, busco que no me recorten o me dañen mis guiones a la hora de rodarlos .

Cuando acecha la maldad, continúa con su respuesta anterior, es una historia escrita desde la emoción, más que desde la razón; atraviesa a todos los espectadores, les guste o no el género de terror, porque la tragedia por la que atraviesa Pedro es muy real y verosímil; entonces, uno se identifica con sus reacciones, errores y con el resto de lo que le sucede; es algo que nos puede pasar a nosotros, por eso causa inquietud a los espectadores .