Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de enero de 2024, p. 23

Cada vez hay más eventos derivados de riesgos de la naturaleza: sismos, huracanes, inundaciones, tsunamis, y cada vez son más severos y onerosos, afirmó Carlos Jiménez, titular de daños y autos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Lo anterior representa un inminente riesgo si se considera que cerca de 80 por ciento de la actividad económica mundial guarda una estrecha relación con el clima. Además de que el experto insistió en la necesidad de tomar medidas de protección para que los productos ofrecidos por las aseguradoras sigan siendo económicamente rentables para dichas propiedades que se encuentran en zonas altamente expuestas a catástrofes naturales.

En entrevista con La Jornada, el especialista de la AMIS destacó que las personas salen adelante, después de un siniestro, pero si cuentan con un seguro lo hacen más rápido, no tendrá que endeudarse más o no perder su patrimonio para recuperarse.

Tan sólo en los pasados cinco años, cuando no se tuvo un evento tan catastrófico como Otis, el sector asegurador en el país pagó en promedio todos los años 3 mil 600 millones de pesos, lo que quiere decir es que aunque no haya huracanes categoría cuatro o cinco, hay inundaciones, sismos, tsunamis, y cada vez más las ciudades son las afectadas y no sólo los lugares costeros.