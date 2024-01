De la Redacción

Miércoles 17 de enero de 2024

La tenista rusa de 16 años Mirra Andreeva venció por 6-0 y 6-2 a la tunecina Ons Jabeur, sexta del mundo, en la segunda ronda del Abierto de Australia.

Andreeva jugó por primera vez en la Rod Laver Arena contra una de sus figuras a seguir. La presión no pesó en lo absoluto a la adolescente y jugó en un nivel superlativo en una noche inolvidable para ella.

Yo estaba realmente nerviosa antes del partido porque me inspira mucho Ons y la forma en que juega , comentó Andreeva. Antes de que yo comenzara en la gira de la WTA, siempre miraba sus partidos y me inspiraba. Ahora he tenido la oportunidad de jugar contra ella y vencerla; ha sido una noche increíble que nunca voy a olvidar , expresó la ganadora tras su histórico triunfo.

Andreeva no se intimidó por la grandeza del emblemático escenario, cuyo techo fue cubierto como consecuencia de una lluvia que interrumpió la jornada en las pistas exteriores.

Jabeur, favorita para vencer y quien alcanzó los cuartos de final en Melbourne Park en 2020, sufrió con su servicio después de acumular un tímido 49 por ciento de primeros en juego y pagó sus excesivos errores no forzados (24), que contrastaron con los 10 de su rival.

La carrera de la estrella adolescente ha crecido de manera vertiginosa, pues pasó en muy poco tiempo de disputar torneos juveniles ITF a ganar partidos en todos los Grand Slams: logró tercera ronda en Roland Garros, cuarta en Wimbledon y segunda en el US Open 2023. En Australia avanzó a la segunda ronda y va por más.