Nunca he dicho abiertamente que me gustan las chicas , comentó Hermoso; “es algo que era tabú siempre, pero no ha hecho falta preguntar, la gente lo sabía. Hay un prototipo de futbolista que es el que está casado, tiene su mujer y tiene sus hijos, y han salido varios jugadores diciendo que eran gays y al final les ha caído mucho hate (odio en redes sociales)”, comentó.

Hemos ganado más que una estrella en el Mundial. Todo el mundo debería ser feminista, porque no es una cuestión de guerras. No es una lucha entre el hombre y la mujer.

▲ La jugadora de Tigres, quien se he convertido en emblema de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, narra en una entrevista su experiencia tras el escándalo Rubiales. Foto Afp

Desde Islandia, y mostrando una faceta mucho más cercana e íntima de lo que aparenta, la jugadora se sinceró sobre lo durísimas que fueron las semanas posteriores al hito histórico que lograron las chicas de La Roja por algo que, desgraciadamente, no tenía nada que ver con el deporte y sobre lo que por primera vez ha hablado en televisión.

Se refiere al beso forzado de quien fuera presidente de la Real Federación de Futbol Española, Luis Rubiales, y de los ataques que sufrió pesea ser la víctima de la agresión.

Era campeona del mundo. No podía imaginarme lo que vendría después. Sigo riendo (tras el beso de Rubiales). ¿Cómo no voy a seguir riendo? Me juzgan porque lo hacía y seguía disfrutando , protestó.

“Yo no busqué ese momento. No tenía premeditado nada. Ni eso ni lo de después. Estaba siendo campeona del mundo, toda España estaba alucinada con nosotras, y ese momento era imposible meterte y decir ‘¿qué me ha pasado?’ Nada más salir lo comenté, pero todo lo que vino después fue mucho peor que ese momento”, narró.