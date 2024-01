Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de enero de 2024, p. a11

En nombre de la justicia deportiva, el VAR y la tecnología aplicada al futbol han sometido los partidos a una vigilancia cada vez más extrema. Como cada intervención en el juego produce consecuencias, la Comisión de Árbitros de la Liga Mx implementó en esta campaña la explicación de los silbantes por el sonido local del estadio ante un cambio en sus decisiones. En el partido Pumas-Bravos de Juárez, el colegiado Mario Terrazas Chávez aplicó por primera vez la medi-da con micrófono abierto para enunciar su dictamen en dos jugadas, pero no el motivo.

Anunciar qué decisión se va a tomar es algo que pueden ver todos en un estadio. Lo realmente importante sería más bien conocer el porqué, entender las razones por las cuales los árbitros llegaron a la misma conclusión en las acciones más ajustadas , menciona el ex internacional Edgardo Codesal con el mismo rigor microscópico. Comunicar una tarjeta roja o una falta es intrascendente, porque miles de personas lo están viendo. No sirve ni aclara absolutamente nada. Si no cambia, es mejor quitarlo. ¿Qué caso tiene seguir con esto?

Desde que en 2018 la FIFA y la International Board (IFAB), garante de las leyes de este deporte, autorizaron la implementación del VAR en el torneo mexicano, los aficionados en las gradas y detrás del televisor se han acostumbrado a fragmentar sus festejos en los goles, esperar entre cinco o seis minutos para conocer si existió una falta anterior y asumir que ganar precisión no significa evitar errores que van al resultado.