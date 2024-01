Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de enero de 2024

Melbourne. En su estreno en el Abierto de Australia, el español Carlos Alcaraz pasó como un ciclón llevándose por delante al francés Richard Gasquet, a quien derrotó en tres sets, en una jornada en la que también debutaron dos de las favoritas en el cuadro femenino, Iga Swiatek y Elena Rybakina, con sendas sufridas victorias.

Con una camiseta sin mangas, recordando sus primeros tiem-pos en el circuito, Alcaraz aguantó el empuje del veterano Gasquet (37 años) para llevarse el primer set en el tie-break (7/5) en una hora y 13 minutos de juego.

Fue casi el mismo tiempo que el español, ya con Gasquet entregado, tardó en cerrar el duelo ganando las dos siguientes mangas por 6-1 y 6-2.

Siempre es fantástico jugar en Australia, es la tercera vez que estoy aquí. No logré grandes resultados cuando vine, pero siempre he disfrutado. Me siento genial. Richard ha jugado bien, pero en cada set he logrado estar mejor. Al final he conseguido hacer un gran tenis , destacó el joven murciano, de 20 años.

Tras perderse la pasada edición por una lesión, Alcaraz se medirá en segunda ronda al indio Sumit Nagal, quien se impuso al kazajo Alexander Bublik (N.31) por 6-4, 6-2 y 7-6 (7/5).

Alcaraz, quien tiene como mejor resultado en Melbourne la tercera ronda alcanzada en 2022, bus-ca su primer título en Australia, que sería su tercer Grand Slam tras el Abierto de Estados Unidos de 2022 y Wimbledon en 2023.