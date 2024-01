▲ José Agustín en octubre pasado, leyendo La Jornada y, de acuerdo con su hijo Andrés, escuchando Truckin’, de Grateful Dead. Foto Imagen tomada de la cuenta de la red social X de Andrés Ramírez

Siento como si escuchara a Mozart.

Y se descose de lo lindo:

Requeya, Reyuela, Rayuekla, hija de Cortázar; además de ser el amo con la batería, sé tocar guitarra rickenbaker, piano, bajo eléctrico, órgano, moog synthetizer, manejo el gua, vibrador, assorted percussions, distortion booster et fuzztone; sé pedir eco lejano para mis platillos y el feedback y medio le hago al clavecín, digo, me encantaría tocar bien el clavecín y ser el amo con la viola eléctrica y con el melotrón; y además compongo, mi vida, minboda, mi bodorria; te voy a componer sentidas canciones que causarán sensación

En su obra maestra titulada Se está haciendo tarde (final en laguna) (1973), hace gala de contemplación y música que suena todo el tiempo, así:

Solía sentarme y escuchar la lluvia de caída lenta

Y prepara así sus escenarios:

La mirada de Rafael se detuvo en el tocadiscos, los discos y las cassettes. Silencio. El principio de la tarde tiñendo de dorado la habitación. Qué curiosa es la luz, cómo la complementa la sombra, cómo sin luz todo estaría sumido en la oscuridad más espantosa, cómo cambia el ánimo si se recibe al sol directamente o su reflejo dorado. Qué milagro. Sólo la brisa constante y el ruido lejano de autos y camiones transitando la Costera.

Cito por último un pasaje de Se está haciendo tarde (final en laguna) que nos transporta así:

Gladys mecánicamente llevó la botella a sus labios pero no bebió. Vio una playa extendiéndose, la arena meciéndose como si fuera el mar. Un círculo dorado, casi rojizo, encima de las nubes triangulares. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué pasa aquí? Aquí hay algo raro. You can’t always get what you want but if you try sometimes you may get what you need. Un nuevo brinco la hizo recordar que se hallaban en el charger, a toda velocidad sobre el camino de arena, y que la música parecía salir de su propia cabeza: unos coros celestiales alzándose como si quisieran arañar el cielo, mientras abajo de los coros explotaba un ritmo frenético, incontenible, de batería, piano, tumbas y bongós. El ritmo hacia abajo y los coros hacia el cielo ¿cómo podía haber equilibrio si llevaban rumbos irreconciliables? Gladys sacudió la cabeza. Vio el cielo y le pareció ver una corola de llamas alrededor del círculo incandescente.

Y así transcurren las páginas. La música parece salir de nuestra propia cabeza y vemos un círculo dorado en llamas, mientras Autor hace desfilar nombres de equipos de sonido, bocinas, tocadiscos, discos, autores: The Cure, The Feelies, Peter Murphy, los Waterboys, y todo se detiene cuando hace su aparición la imponente The Serpent’s Egg, de Dead Can Dance.

Leer a José Agustín es un acto glorioso, donde la música y la literatura se dan la mano, se abrazan, se besan.

Mientras tanto, desde algún lugar de la eternidad, José Agustín sonríe.