Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de enero de 2024, p. 4

La escritora Margo Glantz, quien acuñó la denominación literatura de la onda para referirse a la generación a la que perteneció José Agustín, lamentó el fallecimiento del narrador. Fue muy relevante para las letras mexicanas, ya que cambió totalmente la forma de escribir y creó una escuela importantísima .

En entrevista con La Jornada, la académica señaló que el autor de Ciudades desiertas “escribió de una manera muchísimo más desfachatada y no tomó en cuenta esa solemnidad que tenía la literatura de México, que era siempre épica, aun la de Carlos Fuentes, quien con La región más transparente inició ya un poco ese tipo de lenguaje que luego va a explotar José Agustín, aunque no de la misma manera, porque José Agustín parte desde la adolescencia y Fuentes, ya con una madurez particular, con una forma distinta de enfrentar el lenguaje y la estructura novelística.