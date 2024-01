Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de enero de 2024, p. 2

El escritor José Agustín, uno de los principales exponentes de la contracultura mexicana, falleció ayer a los 79 años de edad.

Murió a las 3 de la madrugada mientras dormía en su casa de Cuautla, Morelos. Las exequias se realizaron en esa ciudad en privado. Hoy por la mañana su cuerpo será cremado.

Su estado de salud se agravó desde el 29 de diciembre y el 2 de enero recibió la extremaunción por parte de un sacerdote amigo, según publicó su hijo José Agustín Ramírez Bermúdez en sus redes sociales, quien tras la visita del religioso aseguró que su padre dijo: Con esto ya mi trabajo aquí se va terminando .

Otro de los hijos del narrador, Andrés, compartió con amigos cercanos la noticia con una emotiva esquela: “José Agustín, 19 de agosto de 1944-16 de enero de 2024. Leo con Acuario/Mono de Madera. Con profunda tristeza comunicamos el fallecimiento de José Agustín: esposo, padre, hermano, abuelo y escritor devoto de la literatura y la música, así como de sus lectores de cualquier edad.

“Quien fue un prolífico escritor, autor de novelas, cuentos, obras de teatro y guiones de cine. Guerrerense de corazón, autodidacta empedernido, amante de la comida y los placeres; jungiano, estudioso del I Ching, aficionado de la astrología e impulsor de todas las formas de contracultura.

Se fue en paz, rodeado de su amorosa familia. Su esposa, Margarita; sus hijos Andrés, Jesús y Agustín; su hermana y hermano; sus nietas y nietos, sus nueras sienten enorme gratitud por haber acompañado su vida, la cual celebran.

Recientemente, a propósito del eclipse solar anular del 14 de octubre pasado, su hijo Andrés rememoró en la red social X una anécdota sobre el eclipse solar de 1994, en Cuautla, “mi papá, rebelde por naturaleza y llevalacontraria profesional, decidió que no usaría ningún dispositivo para ver el eclipse…”.

José Agustín Ramírez Gómez, su nombre completo, fue narrador, ensayista, dramaturgo, así como director y guionista cinematográfico, además de distinguirse como uno de los más importantes conocedores en México del rock y la cultura que se generó en torno a este género musical.

La crítica lo sitúa entre los escritores mexicanos que a más temprana edad revelaron su talento y sorprendió por la solidez de su estructura narrativa, la perfecta descripción de sus personajes y sus historias. A los 20 años publicó su primera novela, La tumba (1964), escrita a los 16, y a los 22 la segunda, De perfil (1966).

Sus novelas abordan con frecuencia historias en las que los personajes se hallan inmersos en el mundo de las drogas y los excesos, o viven o expresan los temas que inquietan al autor, como la vida desenfadada, la ecología, el esoterismo o la revolución sexual.

Él describía sus textos como una literatura sobre la juventud. En una entrevista en 2013 mencionó que la realidad es el tema principal, lo que más interesa abordar en mis historias. Cada uno de los títulos que he publicado la abordan desde diferentes perspectivas, lo cual me parece es la razón por la cual mi trabajo está presente entre el público lector .

Junto con Gustavo Sainz, Parménides García Saldaña y Jesús Luis Benítez, entre otros escritores, José Agustín formó parte de una corriente o movimiento considerado renovador en el ámbito literario nacional.

La escritora Margo Glantz bautizó esa estética como literatura de la onda al compilar y prologar una antología en 1971 de autores cuyas edades fluctuaban entre 20 y 33 años, epíteto que el escritor siempre rechazó.

Nunca he estado de acuerdo en la idea de la literatura de la onda. Ni remotamente fue una corriente literaria, y si lo fue habría que replantearla y redefinirla. Me he pasado la vida luchando contra esto que, más que algo bueno, me ha resultado lesivo por reductivista y folclorizante , dijo al crítico literario Juan Domingo Argüelles en una entrevista.

“Como Burroughs o Ferlinghetti, que nunca aceptaron ser beats, tampoco acepto la idea de Margo Glantz, aunque admire mucho a Sainz o a Parménides. Es algo ante lo que ya me he resignado pero que, cuando se puede, trato de recomponer en la medida de lo posible”.

José Agustín nació el 19 de agosto de 1944, en Guadalajara, Jalisco, aunque a los pocos días regresó con sus padres a Acapulco, donde residían, lo registraron y allí vivió durante su infancia y juventud. Estudió letras clásicas en la Facultad de Filosofía y Letras y dirección en el Centro de Estudios Cinematográficos de la UNAM, además de participar en el taller literario de Juan José Arreola.

Escribió y dirigió en 1970 la película Ya sé quién eres (te he estado observando); adaptó para cine en 1976 El apando, de José Revueltas, con dirección de Felipe Cazals, y en 1979 La viuda de Montiel, de Gabriel García Márquez, con dirección de Miguel Littin. En 1986 adaptó Amor a la vuelta de la esquina, de la novela original de Albertine Sarrazin, dirigida por Alberto Cortés, y en 1991 participó en el guion de Ciudad de ciegos, dirigida también por el último en mención.