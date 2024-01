Además se investiga a Alfonso N, ex director de Planeación y Desarrollo, y a Alejandro N, ex coordinador de ventanilla única, quienes informaban el monto a pagar por la protección y firmaban los recibos que entregaban a los constructores, respectivamente.

La denuncia de un segundo empresario, a quien se le pidieron 3 millones 250 mil pesos para concluir sus obras y obtener la autorización de uso y ocupación, destapó una red de protección para empresas constructoras operada por funcionarios de la alcaldía Benito Juárez, como los ex directores de Jurídico y Gobierno Luis Vizcaíno, ya sentenciado y vinculado a proceso, y de Desarrollo y Planeación Víctor Manuel Mendoza, prófugo de la justicia.

La suspensión de una obra en la calle Pitágoras, colonia Narvarte, narró el empresario, lo llevó a visitar a Vizcaíno, quien le solicitó una gratificación de 150 mil pesos.

En 2015 acudió a él debido a una sanción económica por una obra en la calle Patricio Sanz, colonia Del Valle, pero como estaba por concluirse, fueron 250 mil pesos.

Vizcaíno, dijo, lo buscó a finales de 2016 para platicar sobre su intención como empresario de la construcción a fin de asociarse, por lo que recibió un contrato de él para edificar un inmueble en la calle Cordobanes, colonia San José Insurgentes, con un piso adicional a los autorizados.

La protección de una obra en Holbein, colonia Ciudad de los Deportes, le significó 1.8 millones de pesos, mientras otra en José María Rico, colonia Actipan, 850 mil.

Víctor Manuel Mendoza, hermano del legislador federal panista Luis Mendoza, acusó, era quien explicaba a los constructores que no había de otra, que todos tenían que entrarle a esta situación, viniese recomendado o no, estuviese bien la obra o no .