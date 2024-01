L

as irrupciones de los de abajo aparecen, para el sentido dominante de la historia, como efímeros episodios que, a lo mucho, contribuyeron a mejorar el imparable camino del progreso, del cual los de arriba tienen la responsabilidad de vigilar y encauzar. Con el fin de que no sean alimento para nuevos proyectos, esas revueltas se tergiversan y se implementan dispositivos para que sean olvidadas. Cuando, a pesar del silenciamiento no pueden ser aniquiladas, se intenta reducir sus potencias subversivas a meras contribuciones que mejoraron el ineluctable camino del progreso.

El alzamiento zapatista de 1994 alteró la estabilidad de un sistema, que aun con crisis y contradicciones, había impedido por casi 100 años que alzamientos masivos se le enfrentaran con posibilidades potenciales de destruirlo. La contrainsurgencia preventiva de las fuerzas armadas subestimó la fortaleza de una propuesta política que se fraguaba en la clandestinidad, mas cuando ella irrumpió en el escenario público y atrajo el respaldo popular, el Estado mexicano, con la fuerza militar como arma principal, ha tenido como prioridad de su autoconservación aniquilarlos a través de distintas ofensivas político-militares.

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y las comunidades autónomas zapatistas sostienen, públicamente desde 1994, un proyecto que plantea formas de organización, gobierno y relación social anticapitalistas, antiimperialistas y antipatriarcales. Aquellos que pretenden sostener el orden que el zapatismo impugna, ven como una amenaza tanto la existencia del EZLN como las posibilidades que tenga de influir a los sectores populares. De modo sistemático intentan que los dominados, oprimidos y explotados tomen distancia del EZLN, buscan que se perciba el zapatismo como algo que ya pasó, como una fuerza excepcional que, a lo sumo, sobrevive aislada y diezmada en un pequeño territorio.

En las conmemoraciones de los 30 años de la declaración pública de guerra del EZLN al Estado mexicano, el zapatismo hizo una demostración de fuerza. La imagen más potente fue el despliegue de miles de jóvenes milicianos que nacieron después del alzamiento, que han crecido, se han formado y viven bajo una forma de organización social sustancialmente diferente y opuesta a la que domina en el mundo.

Las juventudes zapatistas son la expresión más fuerte de un proyecto vivo. Ellas y ellos decidieron no migrar a las grandes urbes. Tampoco aspiraron a seguir el sueño americano. Rechazan constantemente entregarse a las filas de la delincuencia, a los coyotes y narcotraficantes. No confían en la política y no creen en la democracia oficial, pero no son apolíticos, día a día son sujetos políticos que en términos prácticos ejercen el poder del pueblo.