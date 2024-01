I

srael ha enviado a un robusto equipo jurídico a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para defender que no está camino de cometer un genocidio en Gaza. Sólo este enunciado justifica, probablemente, la incierta y valiente demanda presentada por Sudáfrica ante el tribunal de Naciones Unidas. Ha obligado a Israel a ponerse a la defensiva y a tomarse en serio instancias internacionales que acostumbra despreciar. Se ha colado en el debate público israelí y ha obligado a Netanyahu a jugar en un terreno incómodo, en un marco narrativo que no controla y que juega en contra de sus intereses. Por un momento, quizás hayan dejado de sentirse impunes.

Como en el caso del elefante de Lakoff, yo no he cometido un genocidio es una oración que, pese a negarla, alimenta la idea del genocidio como contexto, como posibilidad, como terreno de juego. Sitúa el debate en esas coordenadas. Si tenemos en cuenta que los dirigentes sionistas han hecho esfuerzos ímprobos para presentar la lucha contra Hamas como un ejercicio de autodefensa contra la enésima agresión contra el pueblo judío, que de pronto tengan que intentar explicar que no están cometiendo un genocidio es un cambio importante.

No es cuestión menor que la demanda proceda de Sudáfrica, que pese a los numerosos problemas que acumula, mantiene, con acciones como ésta, vivo el legado de Mandela. No hay un país que atesore mayor legitimidad para hablar de situaciones de apartheid. La solución al conflicto no vendrá, al menos no en exclusiva, por la vía jurídica internacional, y quizá todo acabe en nada, pero se trata de que cada quien aporte lo que buenamente pueda. Y Sudáfrica ha dado un paso que nadie había osado dar; ningún enemigo declarado de Estados Unidos, ni ningún amigo árabe de Palestina. Puede que no sirva de nada, habrá incluso quien alegue que pueda ser contraproducente, en caso de derrota. Son argumentos ventajistas que no esconden que Sudáfrica ha sido el único país en hacer lo que estaba en su mano por parar la masacre.