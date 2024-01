Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Sábado 13 de enero de 2024, p. 11

Integrantes de colectivos de familiares de desaparecidos de diversos estados del país se reunieron ayer en la Secretaría de Gobernación (SG) con la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Martha Yuriria Rodríguez, junta que se extendió aproximadamente nueve horas, y en la que hubo diversos reclamos a la titular de la comisión, a quien conminaron a ponerse a trabajar y criticaron la escasa cercanía que ha tenido con las agrupaciones.

Afuera de la SG, en la calle Abraham González, quienes no ingresaron a la reunión colocaron en el asfalto mantas con las fotografías y datos de sus familiares desaparecidos; sostuvieron que son 111 mil 540 historias sin justicia , pues en las investigaciones prevalecen las omisiones, complicidades y la ineficiencia por parte de las autoridades.

Al grito de los buscamos porque los amamos , queremos acuerdos y las madres no se rinden, las madres no se van; nos hace falta un hijo, lo venimos a buscar criticaron el intento de disminuir la cifra de desaparecidos.