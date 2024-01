E

l pacto dado a conocer por el propio dirigente nacional del PAN en reclamo al del PRI por no cumplirle trajo consigo una ola de indignación, reacciones calificadas de cinismo , deslindes no creíbles y denuncias como la del gobernador de Nuevo León. El documento firmado tiene dos partes y se deduce por su contenido que fue acordado a inicios de 2023. En la primera, se determina que Acción Nacional designará a los candidatos a la Presidencia de la República y a la Ciudad de México, mientras el PRI se quedará con los del estado de México y Coahuila. Es decir, que todo el proceso del PRI para la Presidencia era, desde el inicio, una farsa, porque ya estaba acordado que sería alguien del PAN. Los priístas Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid se prestaron a ella, probablemente a sabiendas. Otro pacto, el del 2009, en el que Acción Nacional se comprometió a no aliarse al PRD en el estado de México para facilitarle el triunfo a Enrique Peña Nieto como gobernador, también tuvo la participación de Beatriz Paredes. A cambio, la entonces dirigente del PRI nacional aceptó que sus diputados se abstuvieran para que Acción Nacional votara aumentar el IVA de 15 a 16 por ciento y el ISR de 28 a 30, pretextando el brote del llamado virus A/H1N1.

La segunda parte del pacto mafioso dado a conocer por uno de sus firmantes, Marko Cortés, contiene el reparto de posiciones que resultan de la alianza electoral. Se enlistan como trozos del botín cargos que, en teoría, no les corresponden ni a los partidos políticos ni al gobernador de un estado: la fiscalización, el instituto de la transparencia, seis notarías , el registro civil y las oficinas de recaudación , las direcciones de las escuelas y universidades, además de la ratificación en su cargo de un magistrado al que sólo se le nombra como Bernardo y que se ha deducido que se trata de un integrante del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, González Morales, presidente estatal del PAN entre 2014 y 2019. Lo que tenemos, entonces, es un pacto que le da al partido que renuncia a tener candidato propio un rosario de cargos de los que puede obtener recursos públicos, extorsionar o dejarse comprar. Las notarías, por ejemplo, han sido señaladas como el origen de empresas fantasmas usadas como factureras; las universidades, como eslabón no fiscalizable en esquemas de defraudación como la estafa maestra, y un magistrado partidista en el tribunal laboral puede favorecer a mineras, litigios por el agua potable y despojo de recursos naturales de los aliados de su partido. Las oficinas de recaudación se explican solas.