Pidió que a pesar de la amplia ventaja tienen sobre la oposición sus seguidores no se confíen y tampoco olvidar que quiere regresar a gobernar la capital del país el llamado cártel inmobiliario cuya cloaca de corrupción , recordó horas antes, destapó la ex fiscal.

Acompañada en el templete por dirigentes de los partidos que la postulan; Ernestina Godoy, ex fiscal General de Justicia capitalina, y Omar García Harfuch, precandidato único al Senado por la capital del país, reiteró que las opciones en este año electoral es que siga la transformación o regresamos a la corrupción .

Sheinbaum pidió a simpatizantes y militantes de Morena, PT y Partido Verde no permitir lo anterior y convocó a los asistentes a una nutrida asamblea en la Plaza Cívica de la Unidad Independencia, en la alcadía Magdalena Contreras, a formar comités de defensa de la transformación, de al menos 10 personas.

Traición

Luego dicen que la izquierda ha gobernado la ciudad por muchos años, y es falso. Llegó (Miguel Ángel) Mancera y traicionó todo. No se nos puede olvidar , subrayó.

También pidió imaginar lo que se habrán repartido, como botín político , PRI y PAN en el acuerdo electoral que firmaron para la Ciudad de México, después de que el dirigente blanquiazul, Marko Cortés, publicó que con el gobernador de Coahuila se repartieron direcciones de escuelas públicas, magistraturas, notarías, oficinas recaudadoras, en la coalición para ganar el estado.

La precandidata presidencial recordó que Ernestina Godoy quien, recorrerá toda la ciudad o el país para denunciar la red de corrupción de integrantes de la coalición opositora- no pudo ser ratificada como fiscal porque rechazó lo que le pedían: que liberara delincuentes, ya no persiguiera al cártel inmobiliario, y no abriera carpetas investigación por la corrupción .

Sheinbaum, quien también celebró la asistencia de Clara Brugada, precandidata a la Jefatura de Gobierno capitalino a las tres asambleas que ayer encabezó, anunció que el 18 de este mes cerrará su precampaña en el Monumento a la Revolución, y que en su momento, lo hará en el Zócalo capitalino.