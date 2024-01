Al preguntarle al respecto en la mañanera de ayer, el mandatario criticó esa intentona: Nosotros no aceptamos ningún condicionamiento, es nuestra libertad como país independiente, soberano. Nosotros no podemos ser moneda de cambio de nadie, de ningún país extranjero , aseveró.

No me preocupa porque el presidente Biden, incluso el presidente (Donald) Trump fue respetuoso de la soberanía de México, los dos. Hay quienes en el Congreso, en los partidos, pueden estar pidiendo sanciones a México, pero no prospera. Además sería injusto y no lo aceptaríamos.

A la par, el jefe del Ejecutivo criticó esas medidas antimigratorias de un sector de los republicanos, como los gobernadores de Texas, Greg Abbott, y de Florida, Ron DeSantis.

Incluso dijo que esas posturas han causado la caída en las preferencias electorales del segundo. Mostró una gráfica en la que se observó que con el paso de los meses, DeSantis ha bajado a 18 por ciento, contra 49 de Trump, en la carrera por la candidatura republicana a la Presidencia.

Continuó: El gobernador de Texas debe estar ya cayendo, políticamente hablando, electoralmente hablando, por todas las medidas que está tomando .