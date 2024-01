Austin fue hospitalizado a principios de enero debido a una infección, luego de una cirugía contra el cáncer de próstata a la que se sometió a fines de diciembre, pero no informó de ello a la Casa Blanca ni al Congreso durante varios días.

Trump, obligado a pagar 400 mil dólares al NYT

El ex presidente estadunidense Donald Trump deberá pagar cerca de 400 mil dólares por gas-tos legales al diario The New YorkTimes (NYT) y varios periodistas, después de que se desestimó una demanda contra ellos por complot insidioso , de acuerdo con una sentencia emitida ayer.

La acusación se relacionaba con la obtención de documentos fiscales en un reportaje de investigación que se publicó en 2018 y ganó un premio Pulitzer.

Un juez de la división comercial de la Corte Suprema del estado de Nueva York desestimó el caso en mayo de 2023 y ordenó a Trump, quien busca regresar a la Casa Blanca en las elecciones de este año, pagar los gastos legales en los que incurrieron los demandados.