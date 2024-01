Afp, Reuters, Ap y Prensa Latina

Periódico La Jornada

Sábado 13 de enero de 2024, p. 19

Quito. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, planteó a la Asamblea Nacional un alza de 12 a 15 por ciento en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para financiar el conflicto armado interno declarado, ante los actos de violencia lanzados por las bandas narcocriminales los días recientes, informó ayer el gobierno, en momentos que el ejército y la policía continúan con la vigilancia en las calles del país y las revisiones aleatorias a cientos de pasajeros en el centro de esta capital.

El cuerpo legislativo, donde el oficialismo es minoritario, pero ya ha aprobado iniciativas del mandatario, tiene 30 días para pronunciarse sobre esta propuesta, que fue presentada el pasado miércoles por la noche. El gobierno precisó en un comunicado que la medida no se aplicaría a productos alimenticios básicos, medicinas, servicios públicos, transporte, costos de salud, educación o viviendas de alquiler, entre otros.

La actual crisis de seguridad en Ecuador subraya la urgencia de aumentar la posible recaudación de impuestos para el Estado , argumentó Noboa en un documento compartido por la asamblea. El aumento del IVA dará al Estado una fuente constante de ingresos , dijo.

Con esta medida se estima recaudar mil 300 millones de dólares al año y entraría en vigor en marzo próximo si es aprobada. Los fondos se destinarían a financiar armas y equipos para las fuerzas de seguridad y mejoras al sistema penitenciario, así como los pagos adeudados a los gobiernos regionales, según el documento gubernamental.