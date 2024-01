De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 13 de enero de 2024, p. 21

Tres de cada cuatro casos de extorsión en el estado de México en 2023 fueron perpetradas a través de llamadas telefónicas o mensajes, la mayoría enviados desde penales ubicados en Jalisco, Tamaulipas y Ciudad de México, informó la Fiscalía General de Justicia de la entidad (FGJEM).

En un informe de evaluación sobre la incidencia de dicho delito y las acciones para combatirlo en el último año, el organismo detalló que de 4 mil 010 crímenes de este tipo denunciados en dicho periodo, sólo mil 012 se cometieron de manera presencial; 2 mil 659 mediante llamadas telefónicas, 242 por medios informáticos y 97 con misivas escritas.

Tras el análisis de los datos se concluyó que 73 por ciento (2 mil 927) del total de los casos impactó en 20 municipios, sobre todo en Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Naucalpan.

En tanto, los actos de investigación permitieron identificar las principales células delictivas que participan en la comisión de estos ilícitos, que se dividen en dos organizaciones -–una con orígenes en el estado Michoacán y otra en Jalisco–, así como 14 bandas y nueve sindicatos.

La FGJEM aseguró que hubo unabaja de 3.44 por ciento en las denuncias de este delito, ya que se registraron 4 mil 010 en 2023, en comparación con las 4147 en 2022.

Detalló que a través de un amplio trabajo de inteligencia, así como acciones legales y operativas desde finales de 2022, han logrado desarticular grupos delictivos dedicados a la extorsión, principalmente a comerciantes de pollo y huevo del Valle de Toluca y sur del estado.

Entre los arrestos más relevantes señaló el de Sergio N, El Borrego, miembro de La familia michoacana, el cual impuso una cuota ilegal de 2 pesos por kilo a mayoristas de dichos productos, así como de 5 pesos a los minoristas, para entregar lo recaudado a Jonhy Hurtado El Fresa y a Alfredo Hurtado El Pez, líderes de dicha organización criminal.

De esa misma célula, en noviembre del 2022 fue capturado Misael N, alias El Pollo y/o El Misa, quien operaba en los municipios de Tenancingo, Tenango y Calimaya. Además, el 17 de enero de 2023 fue detenido Nabor N, principal acaparador y controlador del comercio de pollo y huevo en Toluca, Zinacantepec y Temascaltepec.

Se sabe que la célula delictiva de El Borrego se disputa el control de la capital del estado y sus alrededores, con Óscar N, El Pecha, considerado un objetivo prioritario para la FGJEM, pues cuenta con orden de arresto por denuncias en Metepec, Calimaya, San Antonio la Isla y Mexicaltzingo.

Entre los sucesos más recientes ligados al delito de extorsión en la entidad está del pasado 22 de diciembre, cuando cuatro trabajadores de una pollería ubicada en el municipio de Toluca fueron levantados por hombres armados.

Al respecto, la FGJEM informó que el día 24 de ese mes se logró el arresto de Santiago N, La Zarigüeya, cuando conducía una camioneta tipo Explorer, que al parecer fue utilizada para el traslado de las víctimas.

El 8 de diciembre pasado, pobladores de Texcapilla, municipio de Texcaltitlán, enfrentaron a presuntos integrantes La familia michoacana, quienes los citaron en un campo de futbol de la comunidad para exigir el cobro de piso semanal por cultivar sus tierras. El saldo fue de 14 personas muertas: 10 supuestos delincuentes y cuatro vecinos.

Después de lo ocurrido, elementos de la policía estatal, Guardia Nacional y de las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional permanecen en las inmediaciones en labores de vigilancia y resguardo de la población.

Apenas la semana pasada, la gobernadora Delfina Gómez reconoció la gravedad de la extorsión en territorio mexiquense, la cual, dijo, se ha intensificado porque no se le había dado la atención debida, igual que a la corrupción. La mandataria morenista aceptó que erradicar este problema no será tarea fácil, por lo que no quiso hacer un compromiso; pero aseguró que se está atendiendo en las mesas de seguridad en las que participan los tres órdenes de gobierno.