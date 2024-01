N

o crean, por el título de mi artículo, que voy a hablar del gobierno de Javier Milei. Más bien me referiré a Cuando acecha la maldad, producción argentina de Demián Rugna, recién estrenada en nuestra cartelera. Desconozco los largometrajes previos de este director, pero es indudable una especialización en el género del terror, algo raro en el cine de su país.

Ganadora del gran premio en el pasado festival de Sitges, la película parte de una premisa simple, pero funcional: en una comunidad rural, los hermanos Pedro (Ezequiel Rodríguez) y Jaime (Demián Salomón) son alertados de una amenaza cercana pues se reporta la presencia de un embichado . Ambos acuden al lugar para encontrar que Uriel se ha convertido en una enorme, repugnante masa de podredumbre y purulencia. Pedir auxilio a las autoridades resulta inútil. Con la ayuda del vecino Ruiz (Luis Ziembrowski) deciden transportar el endiablado ser lejos del pueblo. Sin embargo, Uriel se cae a medio camino de la camioneta y los hermanos deciden que es suficiente distancia. Craso error.

Por supuesto, eso sólo desata el mal que se extiende de forma insidiosa por la región. Hay unas reglas para tratar a los embichados , entre ellas no usar armas de fuego, ni aparatos eléctricos, ni tampoco mencionar al diablo por su nombre, pero el daño está hecho. Pronto una mujer asesina a su esposo con un hacha y utiliza el mismo objeto para suicidarse (no pregunten cómo). Pedro visita el hogar de su ex mujer (Virginia Garófalo) para rescatar a sus hijos. Lo que sigue es la secuencia más escalofriante de toda la película.