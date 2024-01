“Yo no veo nada que nos pueda afectar, nada, nada. La economía está bien, vamos a seguir creciendo, mi pronóstico es que vamos a crecer este año 3.5. Eso fue lo que dije el año pasado, me gané como dos o tres comidas porque los economistas, los técnicos, todavía por influencia del modelo neoliberal, son muy pesimistas.

El mandatario planteó que en su administración se ha crecido en la economía más que esos pronósticos.

Será una hazaña

Este año vamos a crecer 3.5, igual que el año pasado, o sea, se lleva un estimado de 3.4, pero creo que vamos a cerrar en 3.5, el año pasado, 2023. Y éste, 3.5. Tengo mi pronóstico de que a pesar de la pandemia vamos a lograr un crecimiento anual en el sexenio de 1.3 .