El jueves me tocó estar ahí. No lo conocía. Miraba las tribunas y tuve una rara sensación por dentro, me cuesta describirlo , afirma el entrenador argentino Martín Anselmi, a pocas horas de su presentación en el futbol de México. Pasé to-do el día dándole vueltas a ese sentimiento. Me generó hambre, porque voy a conocer a los hinchas de Cruz Azul y el estadio estará lleno. Mucha ilusión por lo que venimos construyendo .

Construir un equipo suena divino, hermoso. ¿Hacerlo? Es mucho más difícil. Hay veces que te va a tocar hacer cosas que no te gustan, nos pasa a todos en cualquier trabajo del mundo. Juan era perfecto para nuestro modelo de juego, un hombre que representa la historia de Cruz Azul, porque aquí fue campeón. Él me manifestó su deseo de buscar un nuevo reto en su carrera. Yo lo tengo que respetar, porque no soy dueño de la vida de nadie. No le puedo prometer a ningún jugador que va a ser titular .

El argentino describe que su relación con el paraguayo tuvo un punto de quiebre durante los partidos amistosos contra Atlante y Querétaro, en los que, además de rotar posiciones y probar diferentes líneas defensivas con los refuerzos Gonzalo Piovi y Camilo Cándido, Escobar mostró su inconformidad al ser relegado de la titularidad.

En el segundo encuentro Juan nos pidió el cambio. Pensamos que se había lesionado. Cuando hablé con él mostró su inconformidad por iniciar en el segundo equipo. Ahí es donde entra nuestro trabajo, es normal , explica. El jugador quiere estar, se enoja cuando no juega. Esas son las transformaciones que tenemos que venir haciendo. No sé si es un acto de indisciplina. Tiene 28 años, me imagino que se va a retirar de Cruz Azul, ojalá .

La última de las novedades que existe en el campamento de La Máquina es la probable incursión del portero colombiano Kevin Mier, quien esperaba su pase internacional y contará con él para enfrentar a los Tuzos, según los directivos.

En 2018, en medio de versiones que apuntaban a la demolición del recinto de la colonia Nochebuena –propiedad de la familia Cosío– para la puesta en marcha de un nuevo centro comercial, La Máquina mudó sus oficinas al Azteca, donde volvió a ser campeón de Liga en 2021. El proyecto del conglomerado, muy similar al de Artz Pedregal, no prosperó debido desacuerdos en el uso del espacio, permisos y la protesta de los vecinos, según autoridades del cuadro atlantista. Por ello, los Potros lograron firmar en 2020 un contrato para su regreso de Cancún a la Ciudad de México. Eso permitió a su vez la celebración de otros actos masivos, como conciertos musicales, partidos de la Onefa y aniversarios de diversas organizaciones.