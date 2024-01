▲ Portadas de los álbumes The Ice Queen y Live in Austin, de la compositora canadiense Sue Foley.

Aunque el mundo tiene siempre sus asegunes. Para empezar, porque Sue Foley es mujer y la música que ella prodiga tiene tradición y raigambre y taras de la oprobiosa cultura patriarcal. Ningún blusero, sea músico o simple mortal como nosotros los escuchas, puede negar la densa carga de misoginia y contenido machín de las letras del blues y sobre todo el predominio en los escenarios de los mujeriegos. Vaya, llegó a darse el caso de un célebre músico de blues y schok rock, el célebre Screamin’ Jay Hawkins, autor de I Put A Spell On You (Because You Are Mine, pásumecha), que tuvo 75 hijos con distintas parejas y ellos se las ingeniaron para encontrarse entre sí y organizarse en una asociación, Hijos de Screamin’ Jay Hawkins. Vaya vaya, Tacubaya.

Por lo pronto, nuestra fascinación por Sue Foley es mayúscula. Sus tres recientes discos ameritan atención y garantizan placer a mares.

El ya mencionado Live en Austin es un compendio de su carrera entera, que nació, germinó y floreció en esa ciudad blusera.

De entre los 15 discos de Sue Foley, los otros dos recientes, luego de largo silencio, son oro molido: Pinky’s Blues y The Ice Queen, ambos con fuerte contenido autobiográfico, porque la sinceridad es sustancia del blues y Sue Foley es sincera, honesta. Dirían los académicos suecos: es chida.

El mundo interior del músico es también sustancia de la cultura blues. Es por eso que Sue Foley se define, no sin dejo de ironía, y todos sabemos que la ironía es la máxima expresión de la inteligencia que sonríe:

They call me the ice queen

I’m cool and detached

and all the men agree

I’m too slippery to catch

Para decirlo con peras y manzanas: Sue Foley es de esas mujeres a quienes los machines se acercan por hermosas y en cuanto escuchan su discurso inteligente, salen corriendo.

The Ice Queen es un dechado de virtudes artísticas. Lo grabó luego de un silencio de muchos años. Su anterior disco, New Used Car, data de 2006, y marca su regreso a Austin, luego de dejarlo para regresar a su terruño tras experiencias personales difíciles. Pero nunca ha perdido la soberanía de su sonrisa y el esplendor de su arte.

The Ice Queen nos lleva a su reinado y allí nos deposita durante los 54 minutos que dura el disco, que grabó con una pequeña ayuda de sus amigos los magos del blues de Austin: Jimmie Vaughan, el genio por antonomasia de la guitarra Stratocaster; también colabora Billy Gibbons, el célebre integrante de ZZ Top; Derek O’Brien, percusionista y productor del disco, y Charlie Sexton, orgullo de Austin y guitarrista permanente de Bob Dylan.

Esos distinguidos guitarristas tocan en coro o a dúo con Sue Foley, además de una tercia de alientistas y el fabuloso ensamble The Texas Horns. No podía faltar, tratándose de blues, el tradicional órgano, a cargo de Mike Flanigin.

Sue Foley escribió todas las canciones de estos dos discos e incluye versiones personales a grandes clásicos, como Send Me to the ‘Lectric Chair, creación de George Brooks grabada para la posteridad por Bessie Smith, otra de las influencias de Sue.

Las tres últimas piezas del álbum The Ice Queen son deliciosas baladas/blues con guitarra acústica a cargo de Sue. La primera de la triada final, The Dance, asemeja una milonga. La segunda de la tripleta, Cannonball Blues, es un tributo al tren como seña de identidad de muchos de nosotros y piedra de toque de la cultura blues (las despedidas en las estaciones, esperar el tren que trae de regreso a la amada; o simplemente ver pasar el tren y evocar, imaginar, soñar despierto). El verso en labios de Sue lo dice todo: listen to the train .

En otro verso de otra pieza, titulada Death of a Dream, Sue decanta otra impronta: “It’s easy to be dizzy”, en claro homenaje a Billie Holiday. Podemos aplicar con justicia y admiración la frase identitaria de Billie, también a Sue Foley: Lady sings the blues .

Last but not least: el álbum Pinky’s Blues es un homenaje al instrumento de Sue Foley, que es de color rosa intenso y que ella hace sonar como en un cuento de hadas versión blues. El disco entero es una soberana exquisitez: el sonido magnífico de Sue con su Fender Telecaster Pink Paisley es de ensueño, es intenso, vigoroso, pleno de magia y fuerza. En dos versos que escribió y canta Sue, autobiográficos, lo resume todo:

I’m a force of nature

I’m a hurricane

Gracias por toda la magia, mujer del blues, emancipada, poderosa, poeta. Gracias por tanto, mujer huracán.

X @PabloEspinosaB

[email protected]