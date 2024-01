L

a política radical y el compromiso social de Carrillo Puerto chocaron con la postura conservadora del presidente Venustiano Carranza, quien trató de neutralizar el radicalismo yucateco. Se persiguió y encarceló a muchos socialistas peninsulares. A pesar de ello, los socialistas yucatecos, con Carrillo Puerto a la cabeza, mantuvieron su lucha.

El Partido Socialista del Sureste, que surgió en el Congreso Obrero Socialista celebrado en Motul en marzo de 1918, apoyó en 1919 la candidatura presidencial de Álvaro Obregón, candidatura que Venustiano Carranza buscó impedir a toda costa. Ante eso, los seguidores de Obregón, con Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta a la cabeza, se levantaron en armas contra el gobierno de Carranza en abril de 1920, con el Plan de Agua Prieta. La rebelión de Agua Prieta triunfó y Obregón ocupó la Presidencia de la República el 1º de diciembre de ese año. El socialismo yucateco cobró nuevos bríos. Carrillo Puerto fue elegido gobernador de su estado. Tomó posesión el 1º de febrero de 1922, con un discurso que pronunció en maya en el que, además de jurar cumplir y hacer cumplir la Constitución, juró cumplir y hacer cumplir los postulados de los congresos obreros de Motul e Izamal celebrados meses atrás. En maya, Felipe les dijo:

“Para todos los trabajadores debe ser éste un día de alegría, de contento, porque hoy se realiza uno de los grandes sueños el Partido Socialista del Sureste… Ha llegado el momento de decirles a los señores que somos nosotros los constructores y no ellos. Hay que decirles a los señores que sin los trabajadores no existiría esta catedral suntuosa; que sin los trabajadores no existiría este palacio; que sin los trabajadores no existiría este parque donde vienen a recrearse; que sin los trabajadores no existirían los ferrocarriles, los automóviles… nada de lo que es útil al hombre existiría sin los ferrocarriles. Hay que decirles a los poderosos que el trabajo existió antes que el capital, por lo que es de justicia que los que todo lo producen todo lo posean, y no que sin realizar esfuerzo alguno se lo apropie una minoría.

Compañeros: la tierra es de ustedes, de ustedes que han nacido aquí, que aquí han crecido, que aquí han gastado su vida encorvados en el campo cortando pencas para el amo que se apoderó de la tierra. Pero ustedes las van a recuperar gracias a las nuevas leyes que reconocen esos derechos. Y siendo de ustedes la tierra, y siendo ustedes quienes la trabajan, lo natural es que también las cosechas les pertenezcan.

Comenzó entonces uno de los procesos de transformación más importantes en la historia de Yucatán y del país. Carrillo Puerto dijo que su gobierno era el primer gobierno socialista de América. Y así lo definió en una carta que escribió a José Ingenieros: