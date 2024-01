T

omás Moro creó en 1516 el concepto utopía a partir de los términos griegos ou (no) y tópos (lugar), es decir, el no lugar . La obra clásica da nombre y forma literaria a una isla imaginaria con un sistema político, social y legal perfecto; nada qué ver que los Los no lugares de Marc Augé, que se refieren a aquéllos donde los seres humanos no se apropian del espacio, sino más bien sostienen una relación de consumo. Lo opuesto a las Utopías de Clara Brugada.

En 2019, Clara Brugada, quien fue alcaldesa de Iztapalapa, diseñó y construyó un conjunto de 12 utopías en la demarcación con el mayor volumen de población en la Ciudad de México, y la segunda del país (después de Tijuana), Iztapalapa tiene un millón 835 mil 486 habitantes. Recurre al término que inventó Moro en aquel contexto de cambios radicales, unos años después del descubrimiento del nuevo mundo o más bien del arranque de la expansión imperial europea. En el Renacimiento floreció el socialismo utópico , porque Utopía, de Moro, introdujo ideas que se convirtieron en principios del pensamiento radical y moderno: la crítica a formas verticales de gobierno y de propiedad privada, y la búsqueda de un orden social justo y equitativo.

La utopía es, sobre todo, un ideal al que aspirar , afirma Clara Brugada, al tiempo que reconoce como un momentum de gran transformación el que hoy está viviendo México. Aunque para algunos la utopía es un no-lugar , algo imposible o irrealizable, la ex alcaldesa no está de acuerdo con tal interpretación. Quizás por ese idealismo que la caracteriza, la ex alcaldesa ha dedicado su vida al servicio público, y define la política como “el arte de convertir los sueños en realidad (…) las utopías son un ideal al que hay que aspirar”.

Las UTOPIAS son además siglas, una denominación que armoniza las iniciales y significados de las palabras para configurar el concepto: Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y Armonía Social: UTOPIAS. Se trata de complejos culturales, espacios dedicados a fomentar el derecho a la cultura y a la recreación de los habitantes de la demarcación y de cualquier visitante, con cargo al Estado. Una estrategia que abre espacios, canchas y foros al aire libre donde se desarrollan ejercicios deportivos y recreativos: yoga, masajes, clases de natación en albercas semiolímpicas, pistas de hielo, de atletismo, de patinaje, de boxeo y demás; talleres de danza, canto, cine, música y más. Hay también módulos de cuidados y centros de servicios para la prevención de adicciones y de violencias de género.

Se han construido 12 complejos culturales y deportivos como parte de un megaproyecto que implicó la transformación de más de medio millón de metros cuadrados, diseñados en estructuras muy estéticas. Recientemente tuve oportunidad de visitar un par de las UTOPIAS en Iztapalapa. Viví una experiencia intensa, una impresión de alegría cercana al llanto; en especial, al presenciar cómo ha sido posible concretar servicios integrales tan necesarios, y atender a tantas personas que habían estado excluidas de los mismos.