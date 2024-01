En cambio, recomendó a los familiares buscar a investigadores nacionales para que los apoyen en la revisión de documentos. ¿Qué no pueden los abogados que los asesoran contratar a expertos en manejo de archivos en la UNAM, el Politécnico, en cualquier universidad pública o instituto, El Colegio de México? Y nosotros ayudamos para que se les pague, porque no tenemos nada que esconder, pero parece que no quieren que se avance .

Al resquemor que ha mantenido en meses recientes hacia los grupos de acompañamiento de las familias, como el Centro de Derechos Humanos Pro Juárez, el jefe del Ejecutivo ayer sumó al GIEI y a los jesuitas. Sobre la congregación religiosa, afirmó que no todos son honestos y otros son conservadores.

Detalló que su desconfianza en el GIEI se debe a que es un grupo dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

También objetó a los expertos porque, dijo, junto a las organizaciones que representan a los padres, habrían promovido juicios para que se dejara en libertad a quienes participaron en la desaparición forzada de los jóvenes en septiembre de 2014, porque fueron torturados. El Presidente aseguró tener pruebas .