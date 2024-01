Asimismo, a menos de nueve meses de que concluya su administración, el mandatario reconoció que no podrá cumplir su promesa de descentralizar el gobierno federal. Ya no se pudo . Señaló que el mayor obstáculo para lograr ese objetivo fue la pandemia de covid-19.

Por otro lado, informó que ya dio inicio a las reuniones con sus colaboradores para preparar el cierre del sexenio y hacer una evaluación. Confió en que su gobierno concluirá con buenos resultados.

A propósito de las acusaciones de Ricardo Salinas Pliego contra el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, desde los espacios informativos de Tv Azteca, el mandatario respaldó al funcionario, al afirmar que lo dicho en las mañaneras sólo corresponde a él.

“Llevo 40 años... más, siendo la misma persona, pero algunos le echan la culpa a Jesús, y por eso ya no quiere sacarla, porque le va muy mal, le cargan todo. No es así, Jesús no tiene nada que ver, es un profesional; además, es una persona íntegra, honesta, un hombre con principios y ética. Ni modo que va a estar: ‘a ver, pégale a este, di esto, te filtro este documento para que lo des a conocer’. No. Pero le echan la culpa injustamente.”