Lilian Hernández y Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Viernes 12 de enero de 2024, p. 4

El diputado y representante de Morena en el Instituto Nacional Electoral (INE), Sergio Gutiérrez Luna, informó que presentó una denuncia contra el Partido Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) por el acuerdo revelado sobre la repartición de cargos tras el triunfo en las elecciones de Coahuila.

El diputado aprovechó la discusión de un acuerdo en la sesión del Consejo General del INE para abordar el conflicto entre el PAN y el PRI, calificando de cinismo la repartición del botín , además de que al PRD no le dejaron ni una migaja .

Nuestra coalición no es el reparto de un botín. No vamos a dejar pasar la oportunidad de evidenciar cómo son nuestras coaliciones. La coalición del Frente Amplio de México es para robar y vale la pena recordar que esto no lo vamos a permitir y hemos presentado una queja aquí en el INE para que se investigue esta situación y cómo se repartieron el botín. Exigimos una sanción ejemplar.

Aseguró que Morena conforma coaliciones de transformación, no para repartirse un botín. Su coalición, llamada Sigamos Haciendo Historia, garantiza a la sociedad que van a seguir haciendo la transformación.