Arturo Sánchez Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Viernes 12 de enero de 2024, p. 3

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó ayer de “acuerdo mafioso“ y descarado para repartirse un botín , el pacto electoral de 2023 en Coahuila entre los dirigentes del PAN, Marko Cortés, y del PRI, Alejandro Moreno.

Ese arreglo deja claro que la designación de la precandidatura presidencial de la alianza opositora fue una farsa , añadió el mandatario en su conferencia diaria.

Sonriente y sin pregunta de por medio, López Obrador dijo que no podía dejar pasar la oportunidad de hablar del acuerdo revelado por el panista Cortés, a quien el Presidente comentó que habrá que premiar, porque todo esto ayuda, porque si no la gente, que es muy buena, no alcanza a entender cómo se dan estos enjuagues .

En las elecciones de junio del año pasado, el PRI y el PAN, junto con el PRD, postularon al priísta Manolo Jiménez Salinas, quien resultó electo gobernador de Coahuila.

Parte del arreglo era conocido: al PRI le corresponderían postular en 2023 las candidaturas aliadas a los gobiernos del estado de México y Coahuila; al PAN, conducir los procesos electorales para la Presidencia y la jefatura del Gobierno de la Ciudad de México en 2024.

Lo que no se sabía –y acaba de revelar Cortés– es que había un acuerdo para que el gobierno de Coahuila, encabezado por el PRI, otorgara al PAN notarías, direcciones de universidades, el control de organismos autónomos y otras cuotas.

Aquí lo que interesa es el acuerdo firmado , señaló López Obrador. Este es un documento histórico, importantísimo, porque no es lo mismo que se supongan las cosas a que exista un acuerdo firmado .

Dado que el pacto fue hecho antes de los procesos electorales, queda al descubierto que la competencia por la precandidatura presidencial de la panista Xóchitl Gálvez fue una farsa , argumentó el tabasqueño.

Es un acuerdo mafioso para repartirse un botín, pero cuando se reparte mal hay motín, que fue lo que sucedió.

El Ejecutivo declaró que este tipo de acuerdos entre PRI y PAN no son una novedad, sino que lo fantástico o surrealista o descarado es que lo haya revelado el dirigente panista. El mismo señor puso la información quejándose de que no le cumplieron , expuso.

Añadió que “hay mucha gente de muy buena fe, que es la mayoría, que pensaban que el PRI y el PAN eran distintos, o que el PAN era un partido de ideales, de principios, honesto, con moral; que los corruptos eran los del PRI, y siempre nosotros decíamos que son lo mismo, no hay diferencia, es el Prian”.

Consideró que puede haber panistas, como también en otros partidos, fanáticos , que pese a las evidencias indican que todos los partidos y políticos son iguales.

No, fanático, no somos iguales , continuó el mandatario. Nosotros no somos corruptos, hipócritas, no tenemos una doble moral, un doble discurso, a nosotros no nos domina el dinero, la ambición al dinero. Yo fui jefe de Gobierno de la Ciudad y no entregué una notaría, ni una placa de taxi. No somos iguales .

Acto de transparencia: Cortés

Georgina Saldierna y Andrea Becerril

El dirigente del PAN, Marko Cortés, defendió ayer la difusión de su acuerdo electoral con el PRI en Coahuila, pues aseguró que la política debe ser transparente, “a la luz del día y a la vista de todos.