David Brooks y Jim Cason

Corresponsales

Periódico La Jornada

Viernes 12 de enero de 2024, p. 18

Nueva York y Washington., No es posible encontrar un estado en Estados Unidos donde no broten protestas contra la guerra de Israel en Gaza, demandas de un cese el fuego inmediato y condenas a la complicidad de Washington en lo que califican de genocidio. Manifestantes interrumpieron el discurso del presidente Joe Biden en Carolina del Sur el lunes. Pocas horas después, en Dallas, Texas, bloquearon brevemente el ingreso al aeropuerto donde estaba por aterrizar el vuelo del mandatario. Son sólo algunas de las acciones incesantes durante los recientes tres meses alrededor del país.

Tres puentes y un túnel que comunican a Manhattan con el mundo fueron bloqueados esta semana por manifestantes contra la guerra de Israel en Gaza, con el propósito de hacer sentir durante un par de horas algo parecido a la vida incomunicada y sitiada de los palestinos, en una de las persistentes acciones de repudio en Estados Unidos contra lo que acusan son crímenes de guerra contra palestinos.

En universidades públicas y privadas de costa a costa, frente a sedes de empresas y bancos, en cruces centrales y plazas –Wall Street, Times Square, Rockefeller Center y Lincoln Center– en salones oficiales del Congreso, frente a la Casa Blanca, ante sedes legislativas estatales, como la de California, en foros académicos o políticos, en las arterias de tránsito en Los Ángeles, en las colinas de San Francisco, en el centro de Chicago, incluso en ciudades y pueblos más pequeños en estados como Míchigan y Florida hasta en estadios deportivos, como el los Yankees, las acciones de de-sobediencia civil, marchas, vigilias y manifestaciones se registran casi a diarios desde hace 90 días que comenzó la guerra israelí contra el pueblo palestino.

Entre las acciones locales existen triunfos, como la aprobación unánime del concejo municipal de Portland, Maine, de una resolución exigiendo un alto a las hostilidades en Gaza. En Dearborn, en Michigan, y otras ciudades hay camiones con espectaculares electrónicos con el mensaje: ¿No tienes lo suficiente para gastos de salud?, perdón, es que tenemos que darles miles de millones a los israelíes para lanzar bombas contra niños (https://x.com/huwaidaarraf/status/17 40944612309823909?s=20].

Fin a la ocupación , Cese el fuego ahora , y otras mantas junto con banderas palestinas figuran en las protestas, cual sucedió el lunes en Manhattan, donde hubo más de 325 arrestos.