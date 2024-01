▲ Captura de pantalla de una escena de la película Back to Black. Foto

Israel Campos Mondragón

Periódico La Jornada

Viernes 12 de enero de 2024, p. 9

Fue en 2011 cuando el mundo se sacudió con la noticia del fallecimiento de la joven cantante británica Amy Winehouse, tenía 27 años. Ahora sus seguidores se estremecen por el lanzamiento del tráiler de su película biográfica titulada Back to Black, la cual se estrenará en Reino Unido en abril.

A un par de horas del anuncio, la artista se volvió tendencia en redes sociales. La cinta es una celebración a la estrella más icónica y añorada del siglo XXI, honra el arte, el ingenio y la honestidad de Amy, además expone sus demonios para tratar de entenderlos , se lee en la sinopsis de la producción.

El filme es una mirada íntima a los primeros años de Winehouse, y narra su ascenso al estrellato, además muestra la creación de su segundo y último álbum, homónimo de la película, Back to Black y las luchas que libró contra la fama mundial.

La actriz británica Marisa Abela, de 27 años, es la encargada de personificar a la cantante y compositora, bajo la dirección de Sam Taylor-Johnson, quien dirigió películas como Nowhere Boy y Cincuenta sombras de Grey.

Amy Jade Winehouse, nombre real de la artista, nació el 14 de septiembre de 1983. A los nueve años de edad y después del divorcio de sus padres, se inscribió en la escuela de teatro de Susi Earnsh, donde estuvo cuatro años. A los 10, fundó una banda de rap llamada Sweet ’n’ Sour. Luego, a los 13, acudió a la Sylvia Young Theatre School, pero fue expulsada tres años más tarde.