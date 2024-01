Mónica Mateos-Vega

Periódico La Jornada

Viernes 12 de enero de 2024, p. 8

Durante 18 años, desde su detención en 2006, ante el torbellino mediático que la ha acosado, Juana Barraza Samperio, acusada de ser asesina serial de ancianas, lo único que ha hecho es escuchar y callar, pero ya se cansó.

Por primera vez ofrecerá su versión de los hechos que la tienen sentenciada a más de 700 años de prisión en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en una amplia entrevista realizada por la productora Carmen Huete que se transmitirá el sábado por Canal 14, como un programa especial de la serie Cartas para la libertad.

Soy luchadora, no soy asesina. Que me prueben que me agarraron vestida de enfermera. La culpala tienen los medios de comunicación porque fueron los que me pusieron el apodo , dice, la mujer, nombrada por la prensa LaMataviejitas, en los anuncios dela transmisión.

Hace dos años, cuando Huete comenzó a documentar las historias de las internas de Santa Martha, no tenía contemplado charlar con Juana Barraza, porque, influenciada por toda la cuestión mediática en torno suyo, pensé que ella ya había dado muchas entrevistas. Cuando me la presentaron y estreché su mano, se me vino a la cabeza todo lo que había escuchado de ella y me dio miedo, pensé que era yo quien estaba cayendo en una trampa. La señora me sonrió y en ese momento supe que quería platicar con ella , cuenta Carmen.

Sin embargo, a la productora le costó mucho trabajo convencer a Barraza, de quien circulan libros y programas de televisión que recrean su caso, sin su autorización. El año pasado, Netflix retiró el documental La dama del silencio: El caso Mataviejitas, dirigido por María José Cuevas por problemas con los permisos .

En charla con este diario, Carmen Huete recuerda que al investigar se dio cuenta de que no existían entrevistas con Barraza. Sin lograr convencerla de participar en Cartas para la libertad, la productora concluyó la primera temporada de la serie que consta de 13 capítulos, la cual recibió en diciembre en Colombia el premio a la mejor producción con perspectiva de género, por parte de la red de televisoras públicas de América Latina.

Esos programas fueron vistos por las internas de Santa Martha Acatitla, incluida, por supuesto, Barraza, quien ahora tiene 66 años de edad.

En la serie, explica Huete:“no hablo de los delitos, sino de temas que de alguna manera nos atraviesan de forma estructural como sociedad y, de alguna manera, nos deberían de responsabilizar, como la trata de personas, la violencia intrafamiliar, la discriminación a las mujeres indígenas o trabajadoras del hogar que son engañadas por sus patrones, aunado a las fallas a los debidos procesos judiciales.