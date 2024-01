Daniel López Aguilar

Hace 10 años, un 14 de enero, falleció una de las voces mayores de la poesía en español, considerado por sus amigos el poeta de la rebeldía : Juan Gelman.

Para homenajear al autor, que tras su exilio de Argentina encontró su hogar en México, la Casa Universitaria del Libro (Casul) preparó una serie de cápsulas grabadas con sus colegas y amigos que transmite desde ayer en sus redes sociales.

Marco Antonio Campos, José Ángel Leyva, Myriam Moscona y Eduardo Hurtado compartirán sus experiencias como lectores y estudiosos de la vida de Gelman, además del impacto que tuvo el poeta, periodista y traductor en las letras hispanoamericanas.

Naturalizado mexicano, Juan Gelman no se quedó, como miles de poetas, en la poesía del lenguaje, en meros juegos verbales o en estructuras hechas a la buena de Dios, que a fin de cuentas no dicen ni aportan nada, o son repetitivas. Él siempre entendió que sin imaginación y sobre todo sin emoción no había poesía , explicó Marco Antonio Campos en entrevista con La Jornada.

“Como César Vallejo, Paul Celan, Gonzalo Rojas y Blanca Varela, Gelman aportó un lenguaje dislocado en su forma y profundamente humano en su contenido. No sé cómo lo lograba, pero las nuevas palabras que creaba, las cuales fueron llamadas gelmanismos por alguna crítica, nos encantaban. Es inimitable, pero si se le imita, los resultados son caricaturas de mal gusto.

Era un hombre que sabía hablar y oír, se preocupaba por el otro, incluso cuando había pasado por experiencias terribles, y por eso comprendía el sufrimiento ajeno. También tenía gran sentido del humor; es un hermano que no he dejado de extrañar.

Juan Gelman (Buenos Aires, 1930-Ciudad México, 2014) fue el tercer hijo –el único nacido en Argentina– de un matrimonio de inmigrantes judíos ucranios: José Gelman y Paulina Burichson. Creció en el barrio de Villa Crespo, donde años después le pondrían su nombre a la biblioteca, algo que él consideraba el homenaje más grande de mi vida .

Sus primeros poemas de amor los escribió a los ocho años y publicó a los 11 en la revista Rojo y Negro. Pensaba estudiar química en la Universidad de Buenos Aires, pero abandonó la carrera para dedicarse de lleno a las letras.

En 1955 fundó el grupo El Pan Duro, integrado por jóvenes poetas que ademas eran militantes comunistas. El colectivo dio a conocer sus trabajos un año después en el libro Violín y otras cuestiones. En los años 60 incursionó en el periodismo.

También fue parte de la organización guerrillera Montoneros, y en pleno golpe militar (en marzo de 1976) permaneció exiliado, denunciando internacionalmente la violación de derechos humanos que ocurría en Argentina, lo que le valió una orden de captura a inicios de 1980.

Sin embargo, no fue la única experiencia turbia en su vida, ya que además de la persecución política, sufrió la pérdida de su hijo Marcelo Ariel y de su nuera María Claudia, quienes fueron secuestrados. Claudia se encontraba embarazada de siete meses. En 1978 Gelman supo que ella había dado a luz en cautiverio. Su hija Nora Eva fue apresada y liberada poco después.

Memoria y consuelo

Luego de interminables pesquisas, cartas a políticos indolentes, manifiestos y misivas de apoyo de amigos y simpatizantes, además de interminables laberintos burocráticos, Juan Gelman pudo encontrar y conocer a su nieta María Macarena.