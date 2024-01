Y

o no conocí a Épstin y tampoco me invitó a su isla. Tú hubieras sido el primero en saberlo. Pero no lo puedes creer. Apenas apareció su lista y ya Augusto y don Juan me salen con que a ellos sí los mandó invitar a través de Peña. Él estuvo por allá y en las redes anda circulando la foto donde aparece con Piñera y otros acompañando a Clinton. Augusto dice que no pudo volar porque a última hora su filial de Ecuador lo requería de urgencia. Y don Juan resulta que tenía programado un chequeo en Rochester: apenas y puede moverse y lo primero que te espeta es que su especialidad son las Lolitas. Par de echadores.

Mi papá sí estuvo invitado a una de las fiestas que Yefri ofreció en su isla, por medio de Clinton, que es amigo de Vicente –perra suerte, estalla el escándalo y en su rancho tiene de refugiado a Clinton–. Papá no podía aceptar, pues en tres días se casaba mi hermana Lola y ni modo: él tenía que entregarla. Claro que a mí también me hubiera gustado recibir una invitación de Yefri. Pero no hay mal que por bien no venga; me ahorré turbosina y de repente andar ahora en su lista. La verdad es que no me promoví lo suficiente para ser invitado. Hubiera sido fácil a través de Clinton o Al Gor. Mi papá puso para sus campañas. Y lo mismo hicimos él y yo para la de Trump. Nosotros ’tamos bien con Dios y con el diablo. Es la fórmula de ganar-ganar. Y ahí sí, para que veas, en Mar-a-Lago he estado no una vez, sino más de las que me acuerdo. Todo fue regalarle a Trump una corbata azul trueno que le gustaba –en varias fotos se la he visto puesta– y olvídate, huésped permanente en Mar-a-Lago, que no está destinado, precisamente, para recepciones formales. Épstin intercambiaba visitas con Trump. Los dos eran vecinos en Florida y muy proactivos en los masajes que nos gustan.

De andar con las chiquitas como que algo te huelen. El crosh de Toñeta conmigo te lo he contado. Fue con Higinio y toda la familia entre la gente que invité a la charreada en Los Ariles. Ella iba a cumplir sus 15 cuando nos encerramos en el cuarto de monturas. Le gusta el mezcal y ya se había metido dos shots de Montelobos. Lo más extraño, te lo he dicho, es que ya no era virgen. Tú te fuiste a Nepal y ya no te conté lo que siguió. Higinio la tenía en Auer Léidy of the Léik. Cuando se graduó de Jái Escúl, ella le pidió que la enviara a Nexium, en Álbany. Mi comadre Salma la llevó personalmente al curso ese de Exequiutiv Siuxés Program. Más de un año después la tuvo que ir a rescatar del lugar. No es que a ella la mantuvieran en prisión, como a otras, sino que se negaba a abandonar el sitio preferente que le había asignado Reniér. Ya era una de sus favoritas. También a él le gustan las chiquitas. Ahora es un mujerón desperdiciado desde que se casó con el mocho de Corcuera: más mocho que su pariente de los Legionarios. En fin.