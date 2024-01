López Obrador dijo que no creía que fueran ciertos los señalamientos de la ex directora de Notimex. Luego defendió a Sheinbaum, al secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños, y a su antecesora y ahora secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.

El mandatario puntualizó que una de las cosas que no se pueden ocultar en la vida es el dinero. Entonces, es muy sencillo: que se investigue lo que tiene Claudia y se compare con otros, con otras, y se van a dar cuenta de quién es .

De Bolaños y Alcalde expuso que los conoce y que son personas con ideales, convicciones, principios, honestos e incorruptibles .

El presidente manifestó que respeta lo que dice la ex directora de la desaparecida agencia de noticias del Estado mexicano, a la que se refirió como compañera, aunque acotó que no lo comparte.

Cuando se le preguntó si había diferencias en su movimiento, expuso que hay libertad y no censura, pero eso no significa que no haya posibilidad a la réplica, que no se garantice el derecho de disentir .

–¿Le pedirá usted que (Martínez) pruebe esos dichos? –se le preguntó.

–Sí… No estoy yo limitando su libertad de expresión, pero tenemos que apegarnos a tres principios que nos guían: no mentir, no robar y no traicionar.