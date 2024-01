La senadora Nancy Sánchez (Morena) argumentó que, durante años, los gobiernos de PRI y PAN prefirieron guardar bajo la mesa, bajo la cama, la tremenda descomposición social y ahora, como oposición, de manera hipócrita nos reclama el tema de seguridad .

En contraste, la diputada priísta Sue Ellen Bernal expresó: Me da mucho gusto que vengan a presumir el Tren Maya, que devasta la selva, los aeropuertos que no despegan, la refinería que no refina, pero no se habla de lo más importante: México es un cementerio por la violencia imparable .