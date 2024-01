También, se incluyó la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, así como la fiscalización en Coahuila, y la ratificación de Bernardo como magistrado , en probable referencia a Bernardo González Morales, ex dirigente del PAN en el estado, quien en 2020 fue nombrado magistrado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

El PRI en Coahuila respondió al dirigente nacional panista que su partido no logró los votos que prometió en la elección de 2023, por lo que no cumplió con lo pactado. No obstante, por la noche, Alejandro Moreno dio a conocer que darían espacios al PAN en el estado, pero para la elección federal, sin hacer referencia a las candidaturas para las presidencias municipales.

El dirigente nacional priísta señaló que las diferencias siempre deben abrir la puerta al diálogo y al acuerdo. Siempre hay que construir por el bien de México y de la coalición ; los espacios deben ser inclusivos y todos debemos velar por la apertura y la unidad , aseveró. En congruencia con ello, agregó, se abrirán espacios federales para nuestros aliados del PAN en esa entidad y en la Ciudad de México.

Minutos antes de la medianoche del martes, cuando cerró el periodo para registrar coaliciones, el PRI formalizó en ese estado una alianza con el PRD y Unidad Democrática de Coahuila (UDC), pero sin incluir al PAN, que tendrá que ir solo en las elecciones locales.

Por separado, en conferencia de prensa, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, sostuvo que los repartos que dio a conocer el panista son un claro ejemplo de cómo piensan la política la derecha y el PRI , y los definió como una alianza de intereses para negociar cargos.