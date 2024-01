De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 11 de enero de 2024, p. 2

Gerardo, de 55 años, abandonó el negocio del autotransporte luego de 15 años de pertenecer al gremio y sufrir ocho asaltos carreteros; el último, en la vía Salamanca-Querétaro, donde fue secuestrado 13 horas; al final, los delincuentes lo abandonaron semidesnudo en una milpa. Me negué a dejar a mis hijos sin padre y abandoné el negocio. Las extorsiones, los asaltos y el secuestro que viví me vencieron , narró Gerardo, quien tuvo siete camiones de carga, los cuales formaban parte de su empresa dedicada al traslado de mercancías a distintos puntos del país, con sede en el municipio de Cuautitlán Izcalli, estado de México. Señaló que las carreteras y autopistas de México se volvieron muy inseguras y a pesar de que las unidades cuentan con equipos de localización satelital, de rastreo en tiempo real y se tomen las medidas de prevención necesarias, la tecnología no los protege de la delincuencia.

Recordó que en 2019 decidió estacionarse en una gasolinería y lo abordaron dos jóvenes, de entre 18 y 20 años, que iban armados; lo obligaron a subir a la unidad y enfilarse hacia la carretera Salamanca-Querétaro.