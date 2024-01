L

a nueva presidenta del Tribunal Federal Electoral, magistrada Mónica Soto, envió un mensaje positivo con un fallo que fue aprobado con tres votos a favor y dos en contra, el cual desbarata la intención de seis consejeros del Instituto Nacional Electoral de crear un conflicto de proporciones impredecibles en el proceso en curso para elegir presidenta de la República y más de 20 mil funcionarios, desde gobernadores hasta regidores municipales. El grupo ha venido maquinando para extender la influencia del ex presidente del instituto Lorenzo Córdova (no se ha resignado a perder influencia y dinero), y cubrirle la espalda por probables irregularidades. Son seis: Beatriz Zavala, Carla Humphrey, Dania Ravel, Jaime Rivera, José Martín Faz y Arturo Castillo. Han atado de manos, usando argumentos que no van de acuerdo con la ley, como lo estableció el Tribunal, a la nueva presidenta del INE, Guadalupe Taddei, para que designe al secretario Ejecutivo y a los titulares de 10 direcciones. Sólo que tres partidos políticos –Morena, PRI y PT– se inconformaron ante el Tribunal; correspondió el caso a la magistrada Soto y propuso el proyecto aprobado ayer. No fue por unanimidad, votaron a favor los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes Barrera; en contra, Janine Otálora y el recientemente destituido Reyes Rodríguez Mondragón. Lo que sigue es que la presidenta Taddei designe a los funcionarios que llenarán las vacantes de acuerdo con el mandato del Tribunal. Este día habrá reunión del Consejo General.

Coahuila, la corrupción