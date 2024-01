De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 11 de enero de 2024, p. 25

Ciudad Victoria, Tamps., El gobierno del estado, con el apoyo del gobierno federal, continúa trabajando para garantizar la seguridad y la justicia en la entidad, y no habrá tregua para construir la paz que Tamaulipas necesita , afirmó Jorge Cuéllar Montoya, vocero de Seguridad.

Reitero que pese a la herencia maldita, el cáncer de la inseguridad lo estamos enfrentando , expresó, a la vez que lamentó que algunos grupos políticos le apuestan a que le vaya mal a Tamaulipas y disfrutarían que las cosas estén mal, en lugar de buscar que estén bien y poner un granito de arena, como todos los ciudadanos debemos hacerlo por nuestro estado y por el país , dijo.

En su acostumbrada conferencia de prensa semanal, en el palacio de gobierno, Jorge Cuéllar Montoya dio a conocer los resultados del trabajo realizado por la Fiscalía General de Justicia del Estado y la Fiscalía General de la República en el combate contra la impunidad, lo que ha incluido sentencias condenatorias hasta de 100 años de prisión; asimismo, presentó los aseguramientos correspondientes a la primera semana de enero.