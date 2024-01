Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Jueves 11 de enero de 2024, p. a12

Aunque la posibilidad de asistir a los Juegos Olímpicos de París 2024 parece lejana para Abraham Ancer, el golfista no pierde la esperanza de representar a México por segunda ocasión en una justa veraniega.

Tras mudarse a la LIV Golf en el verano de 2022, el tamaulipeco dejó de sumar puntos para ranking, por lo que descendió posiciones en la clasificación mundial

“En este nuevo formato no se nos otorgan puntos como en el PGA Tour, así que he bajado mucho en lo que se refiere a posiciones. Vamos a ver qué sucede los próximos meses y qué deciden las autoridades sobre los boletos disponibles. Nada me gustaría más que volver a representar a México, porque es una sensación que no se puede comparar con nada”, comentó el naci-do en Texas.

Gabriela López, María Fassi, Carlos Ortiz y Ancer fueron los cuatro golfistas que representaron a México en la justa de Tokio 2020. Abraham culminó en el sitio 14.