El ex directivo abandonó su puesto en el Ajax en febrero de 2022, admitiendo un comportamiento inaceptable después de que salió a la luz que envió mensajes y fotografías sexuales a varias trabajadoras.

La Haya. El ex jugador neerlandés Marc Overmars no podrá desempeñar ningún cargo en el futbol profesional durante al menos un año, una sanción tanto en su país como a escala internacional por haber enviado fotos y videos sexuales a empleadas cuando fue director del Ajax de Ámsterdam.

Tenemos el deber de informar de esta sanción a la comisión disciplinaria de la FIFA que ha decidido asumir la suspensión a partir del 16 de noviembre de 2023 , dijo la KNVB en un comunicado.

Overmars es director técnico del Royal Amberes belga, al que se incorporó poco después de su repentina salida del Ajax.

Un portavoz del ex futbolista dijo a NRC que el ex extremo de Paí-ses Bajos fue informado de la suspensión, pero aún no iba a hacer comentarios.

En Inglaterra ganó la Liga Premier en 1998 con el Arsenal, antes de llegar cedido al Barcelona en el año 2000. Con la selección de Países Bajos disputó el Mundial en 1994 y en 1998, edición en la que la Oranje terminó cuarta clasificada.