Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Jueves 11 de enero de 2024, p. 27

El diputado Alberto Martínez Urincho, de Morena, propuso una reforma a la Constitución de la Ciudad de México para que el fiscal general de Justicia y los titulares de las fiscalías especializadas sean elegidos mediante el voto popular.

Su iniciativa de reforma consiste en suprimir el artículo 37 de la Carta Magna local a fin de eliminar al Consejo Judicial Ciudadano, que actualmente tiene la facultad de elegir la terna para presentarla al Congreso y nombre al fiscal general, al anticorrupción y al electoral.

También se modifica el artículo 44 para establecer que los titulares de la Fiscalía General, así como de las especializadas sean electos por voto universal, libre, directo y secreto. Además, amplía de cuatro a seis años su encargo, con posibilidad de relección por un periodo similar, ya sea sucesiva o alternada. Propone que los candidatos se presenten en forma de planilla a partir de las postulaciones hechas por partidos políticos o ciudadanos en los términos que fije la ley electoral.

En materia de requisitos para ser fiscal, propone derogar que no se haya desempeñado en un cargo de elección popular o de dirección en un partido político en el año previo, y establece que no podrán ser aspirantes quienes hayan sido condenados por cualquier delito, no sólo doloso, como se establece actualmente.