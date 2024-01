Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de enero de 2024, p. 13

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha decretado 43 áreas naturales protegidas (ANP), con lo que rebasó a la administración que históricamente más territorios bajo ese esquema había declarado, la del general Lázaro Cárdenas del Río, con 41.

Así lo dio a conocer ayer en la mañanera presidencial la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores, quien detalló que con esto México suma ya 225 ANP, con un total de 93 millones 944 mil 64 hectáreas.

La funcionaria presentó un informe sobre estos espacios protegidos luego que el lunes se publicaran 20 nuevas ANP en el Diario Oficial de la Federación.

Con esto podemos revisar que son los presidentes con más áreas naturales protegidas decretadas: antes era el general Lázaro Cárdenas, con 41, con una conservación de un millón y medio de hectáreas; el día de hoy, es Andrés Manuel López Obrador, con 43 áreas naturales protegidas, con más de 5 millones de hectáreas en régimen de cuidado y de conservación .

Al respecto, el Presidente destacó la visión ambientalista del general Cárdenas (en esa época el tema no era tan habitual como hoy en día).