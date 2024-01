Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de enero de 2024, p. 7

Los ataques en contra del gobierno federal por el supuesto incremento en el precio de la gasolina se deben a que la oposición está muy molesta y desesperada, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Indicó que el costo de la gasolina Magna oscila en el país entre 22 y 23 pesos por litro, mientras en ciudades fronterizas como Nuevo Laredo, Tamaulipas, ronda los 19 pesos; y no los cerca de 30 que algunos medios difundieron al inicio de este año, que fue replicado en redes por diversos personajes de la oposición.

Están muy molestos y muy desesperados, por algo será. Quién sabe qué están viendo. Pero vamos bien, vamos a procurar que no haya inflación, que es lo que tenemos que cuidar, básicamente y que siga creciendo la economía, está muy bien el país en ese asunto , apuntó el mandatario durante la conferencia matutina de ayer.

Manifestó que fueron muy pocos los distribuidores del combustible que cayeron en esta campaña y subieron el precio.

“Tenemos los datos, y ya todos se corrigieron, pero si hablamos de 12 mil, 13 mil gasolinerías en el país, no sé, no llegó a 100 (las que aumentaron los costos)… A lo mejor fueron más, pero fueron muy poquitas, a pesar de que en la radio, en la televisión, en las redes sobre todo, ¿y si hubieron políticos, no? (que lo difundieron).”