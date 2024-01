Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de enero de 2024, p. 3

San Cristóbal de Las Casas, Chis., Transportistas de Chiapas denunciaron que en carreteras de la frontera con Guatemala, la sierra y el norte de la entidad no hay condiciones de seguridad para trabajar, debido a los asaltos y al cobro de piso por parte de organizaciones del crimen organizado, al grado de que en los dos años recientes han desaparecido o han sido asesinados unos 30 choferes.

Nunca el transporte había vivido una situación como la que prevalece desde hace dos años. Está muy difícil por el tema de extorsiones y porque queda uno en medio del fuego cruzado , dijo uno de los representantes de la Asociación Mexicana de Transportistas, que pidió el anonimato.

En esas regiones han quemado unidades y piden cuotas para pasar por esos tramos si es que se quiere trabajar. No hay condiciones adecuadas. Muchas unidades de carga de empresas grandes que vienen del norte ya no se arriesgan a ir a la frontera y la sierra, llegan a San Cristóbal, dejan la mercancía y se regresan. Los que bajo su propio riesgo la trasladan son los transportistas locales.

Explicó que el problema surgió hace dos años, cuando los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa comenzaron a disputarse el territorio, lo que generó enfrentamientos, desapariciones, quema de carros, extorsiones, cobro de piso y constantes bloqueos carreteros.

En la frontera y la sierra están las vialidades más delicadas y peligrosas. De Frontera Comalapa a Motozintla estuvo bloqueado un tiempo y no dejaban pasar vehículos , manifestó.

Nosotros tenemos contabilizados más o menos 30 conductores muertos o desaparecidos, de transporte de carga, pasaje público y hasta de turismo, de diferentes agrupaciones. De nuestra organización son unos 10. De algunos casos hay denuncias, de otros no, pero nadie investiga.