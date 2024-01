H

a muerto Amparo Rubín, a quien conocí en una casa de la calle Dinamarca que rentaba o pertenecía a Bellas Artes. No hacía mucho había brillado en el Festival OTI. Yo desgraciadamente no lo sabía, y al oírme ella decir que su nombre me sonaba sencillamente sonrió. Estábamos en un taller de poesía, al que por sus compromisos no siempre, bien que era disciplinada, podía asistir. Enviaba entonces algunos chocolates con su chofer para avisar y disculparse.

Me invitaría luego a dar algunos talleres para compositores de canciones en Televisa San Ángel, donde, sorprendido, me la pasé muy bien. Pero lo que más recuerdo de ella, indirectamente, es que estando en un hotel de San Luis Potosí me despertó entre 11 y 12 del día la joven que afuera de mi cuarto barría o trapeaba, imprecisa mi memoria, mientras entonaba enjundiosa: “Corro, vuelo, me acelero…”. Sabía que Amparo le había confiado a no sé quién que en el taller aprendió a acentuar y agradecidamente me dije esa mañana un tanto neblinosa: ¡Cierto!