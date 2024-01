UMA

El Fovissste informa que comenzó la operación del Programa de Restructura de Unidad de Medida y Actualización (UMA) a pesos, mediante la cual busca cambiar la denominación de 40 mil créditos de vivienda a una cantidad fija en moneda nacional para evitar que los financiamientos se encarezcan. El Programa de Restructura de UMA a pesos intentará apoyar a las personas cuyo adeudo sea mayor al monto inicial. El valor de la UMA incrementó 4.66 por ciento para 2024, a efecto de alinearse al nivel de inflación. Quedó así: UMA diario, 108.57 pesos; mensual, 3 mil 300.53, y anual, 39 mil 606.36.

El Foro México

Tema: no llega el apoyo

Mi nombre es Eleuteria Benítez Gaspar, de 70 años de edad. En 2021 ingresé al programa del adulto mayor, me daban la ayuda por medio de cheque. A partir de julio de 2023 me entregaron mi tarjeta pero ya no llegó la ayuda. Y hasta la fecha son tres bimestres que no he recibido mi pago, ya acudí a las oficinas del Bienestar de Poza Rica, de donde soy originaria, y en la sede de Xalapa y no obtengo ninguna respuesta. Por este motivo me atrevo a solicitar su ayuda a fin de que se entere la secretaria Ariadna Montiel Reyes de lo que está sucediendo a muchas personas más.

Eleuteria Benítez Gaspar/Chalco

Twitterati

El líder del PAN @MarkoCortes exhibe dos hojas arrugadas firmadas por @alitomorenoc (y otros) donde se reparten el poder público de Coahuila como si fuera un pastel... y todavía tiene el descaro de amenazar al gobernador @manolojim para que cumpla con las prebendas acordadas. Qué fichitas te rodean, @XochitlGalvez.

@jorgegavino

X: @galvanochoa

Facebook: @galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com